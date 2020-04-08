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Kırıkkale'de 700 nüfuslu köy karantinada

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Büyükafşar köyü, İstanbul'dan gelen bir çiftin testlerinin pozitif çıkması sonrasında tedbir amacıyla karantinaya alındı.

08.04.2020 11:26 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:26
Kırıkkale'de 700 nüfuslu köy karantinada
Kırıkkale 'nin Delice ilçesine bağlı Büyükafşar köyü, İstanbul 'dan gelen bir çiftin testlerinin pozitif çıkması sonrasında tedbir amacıyla karantinaya alındı.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda Delice ilçesine bağlı Büyükafşar köyünün 14 gün süreyle karantina altına alındığı belirtildi. 700 nüfuslu Büyükafşar köyünün giriş ve çıkışları, İstanbul'dan gelen bir çiftin testlerinin pozitif çıkması sonrasında jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatıldı. Bazı girişlerin traktör ile kapatıldığı köyde, sokağa çıkılmaması konusunda sık sık anonslar yapılırken sağlık ekipleri de köye gelerek vatandaşlara gerekli testleri uygulamaya başladı. Ekipler, köyde olumsuzluk olup olmadığı noktasında teşhislerde bulunmayı sürdürürken kurallara uyulması gerektiği belirtiliyor.

"il dışından gelen hemşehrilerimiz, lütfen evde kalalım"

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

"Delice İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulunun 07 Nisan 2020 tarih ve 07 sayılı kararı gereğince; Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yapılan mücadele kapsamında tedbir amaçlı olarak ilimiz Delice ilçesine bağlı Büyükafşar köyünün, 08.04.2020 tarihi saat 00: 00 itibariyle ikinci değerlendirmeye kadar karantina altına alınmasına karar verilmiştir. İlimizde bulunan veya il dışından gelen kıymetli hemşehrilerimiz, lütfen evde kalalım. Bu sadece kendi sağlığımız için değil; belki bizlerin sebep olduğu virüs yayılımı sebebiyle hayatını tehlikeye atabileceğimiz insanlar için de önemli. Söz konusu insan hayatı. Lütfen bu hususta davranışlarımızın kanunlarla, kurallarla belirlendiğini unutmadan; bu hususun vicdani, insani, ahlaki sorumluluk ve mesuliyetini taşıyalım." - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Büyükafşar, Kırıkkale, İstanbul, Delice, Güncel
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