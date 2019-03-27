Kırıkkale'de 749 Sandıkta 205 Bin 149 Seçmen Oy Kullanacak

Kırıkkaleli 205 bin 149 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.
749 sandığın kurulacağı Kırıkkale'de, Kırıkkale Belediye Başkanı, ilçe ve belde belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar oylanacak.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Kırıkkaleliler, belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.
5 yılda 8 bin yeni seçmen Yüksek Seçim Kurulu
(YSK) verilerine göre, Kırıkkale'de 205 bin 149 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana Kırıkkale'deki seçmen sayısı 8 bin 1 arttı.
Kırıkkale'de kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre azaldı. 2014'teki yerel seçimlerde 775 sandık kurulurken bu seçimlerde 749 sandık kurulacak.
İlçelerde en fazla seçmen Yahşihan
'da
Kırıkkale'de merkezde, 142 bin 43 seçmen için 431 sandık kurulacak.
En fazla seçmenin olduğu ilçe Yahşihan'da 17 bin 34 seçmen 57 sandıkta oyunu kullanacak.
Yahşihan'dan sonra 13 bin 72 seçmen ve 80 sandıkla Keskin
ikinci sırada, 8 bin 456 seçmen ve 58 sandıkla Delice
üçüncü sırada bulunuyor.
18 sandık ve 2 bin 748 seçmenle Çelebi
en az seçmen sayısına sahip ilçe oldu.
İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:
Kırıkkale, Güncel
| İlçe adı:
| Sandık sayısı:
| Seçmen sayısı:
| Bahşili
|21
|5 bin 907
| Balışeyh
|34
|6 bin 156
| Çelebi
|18
|2 bin 748
| Delice
|58
|8 bin 456
| Karakeçili
|13
|2 bin 970
| Keskin
|80
|13 bin 72
| Merkez
|431
|142 bin 43
| Sulakyurt
|37
|6 bin 763
| Yahşihan
|57
|17 bin 34
| Toplam:
|749
|205 bin 149
Kaynak: AA