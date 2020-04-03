Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kırıkkale'de 768 litre kaçak mazot ele geçirildi

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde düzenlenen operasyonda 768 litre kaçak mazot ele geçirildi.

03.04.2020 17:40 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:40
Kırıkkale'de 768 litre kaçak mazot ele geçirildi
Kırıkkale 'nin Bahşılı ilçesinde düzenlenen operasyonda 768 litre kaçak mazot ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahşılı ilçesinde bir iş yerinde kaçak akaryakıt satıldığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde söz konusu adrese yapılan operasyonda 768 litre kaçak mazot ele geçirildi. Konuyla ilgili H.G. isimli şahıs gözaltına alınırken hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Bahşılı, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kırıkkale'de 768 litre kaçak mazot ele geçirildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İtalya’da Kovid-19 vaka sayılarında düşüş eğilimi teyit edildi Haberler
İtalya'da Kovid-19 vaka sayılarında düşüş eğilimi teyit edildi
Yunanistan’da karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Haberler
Yunanistan'da karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Öğretmenlerin beklediği haber geldi! Atama kontenjanları yayımlandı Haberler
Öğretmenlerin beklediği haber geldi! Atama kontenjanları yayımlandı
Erdoğan’ın başlattığı kampanyada ne kadar bağış toplandığı belli oldu Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada ne kadar bağış toplandığı belli oldu
İBB görevli göndermedi, koronavirüsten ölen kişi böyle taşındı Haberler
İBB görevli göndermedi, koronavirüsten ölen kişi böyle taşındı
Yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı Haberler
Yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı
Çok konuşulan iddiaya canlı yayında yanıt: İhtiyacımız olan malzemeler yurt dışına mı gönderiliyor? Haberler
Çok konuşulan iddiaya canlı yayında yanıt: İhtiyacımız olan malzemeler yurt dışına mı gönderiliyor?
Yüz binlerce öğrencinin gireceği LGS’nin müfredatı belli oldu Haberler
Yüz binlerce öğrencinin gireceği LGS'nin müfredatı belli oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

18:50: TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal: Konya'da bir vaka virüsü 257 kişiye bulaştırdı - Haber 18:50: Adıyamanlı vatandaşlardan 'Milli dayanışma kampanyasına' destek - Haber 18:48: GÜNEŞ YÜZÜNÜ GÖSTERİNCE SAHİLE AKIN ETTİLER... ZABITA EKİPLERİ UZAKLAŞTIRDI - Haber 18:47: Sivas'ta Nisan ayında kar sürprizi - Haber 18:46: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Tüm tedbirlerin yaşlılarımızın hayatını korumak için zorunlu olduğunu... - Haber 18:36: Yunanistan'da karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 18:20: MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı - Haber 18:17: Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı - Ekonomi 17:49: Bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı - Haber 17:44: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yardım eleştirilerine yanıt: Vatandaşımızın ihtiyacı olanı yurt dışına göndermiyoruz - Haber 17:40: Liselere Geçiş Sistemi kılavuzu yayımlandı! Öğrenciler 1. dönem müfredatından sorumlu olacak - Haber 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu - Haber