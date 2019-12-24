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Kırıkkale'de AK Parti'nin 3 ilçe başkanı istifa etti

KIRIKKALE'de, AK Parti'nin Merkez, Karakeçili ve Yahşihan ilçe başkanları görevlerinden istifa etti.

24.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:04 Kırıkkale'de AK Parti'nin 3 ilçe başkanı istifa etti

KIRIKKALE'de, AK Parti'nin Merkez, ve Yahşihan ilçe başkanları görevlerinden istifa etti.

AK Parti'de Merkez İlçe Başkanı Haydar Bozdemir, Karakeçili İlçe Başkanı Halil Avan ve Yahşihan İlçe Başkanı Hüseyin Şenol, görevlerinden istifa etti. AK Parti Genel Merkez Bölge Koordinatörü Mustafa Necati Işık, İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında, yaptıkları istişareler sonucunda başkanların tecrübelerini ve sağladıkları katkıları artık başka alanlarda müşahade edeceklerini söyleyerek, "Kongre süreçlerimizin hem hem ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen de "Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kırıkkale'de de partimiz kongre sürecine girdi. 3 değerli yol arkadaşımız görevlerinden istifa etti. Kendilerine partimize vermiş oldukları azimli çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Kendileri kongre sürecinden sonra partimiz ana kademe çalışmalarına devam edecekler" dedi.

 



Karakeçili, Kırıkkale, AK Parti, Politika

Kaynak: DHA

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