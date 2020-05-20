Kırıkkale'de AK Partili gençlerden Kadir Gecesi etkinliği

AK Parti Kırıkkale Gençlik Kolları Teşkilatı tarafından Kadir Gecesi etkinliği düzenlendi.

20.05.2020 00:23 | Son Güncelleme: 20.05.2020 00:25
AK Parti Kırıkkale Gençlik Kolları Teşkilatı tarafından Kadir Gecesi etkinliği düzenlendi.
Büyük Şehir Parkı'nda bir araya gelen AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen, Gençlik Kolları Başkanı Halil Özarslan ve partili gençler, okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi ve edilen duaya "amin" dedi.
Dağdelen, programın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nin idrak edildiğini söyledi.
Kadir Gecesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile aynı güne denk geldiğini ve çok güzel bir gün olduğunu aktaran Dağdelen, şöyle konuştu:
"İki farklı duyguyu birlikte yaşıyoruz ama biraz buruğuz tabii. Ramazan boyunca camileri doldurup teravih kılamadık. Bunun üzüntüsünü ve burukluğunu yaşıyoruz. Allah inşallah bu mübarek gecede bizi de affettiği kulları içerisine dahil eder. Bu salgın hastalıktan kurtulmak için de Allah'a dua ediyoruz. Devletimiz fiili duayı gerçekleştiriyor ve gerekli her türlü tedbiri alıyor. Milletimizde devletimizin aldığı bu kurallara uyuyor ve gayret ediyor. İnşallah bayramdan sonra Allah bize normal hayatı bahşedecek."
Dağdelen, koronavirüsten dolayı ölen vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek, "Aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarına, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu mübarek gecenin hürmetine Allah ülkemize, milletimize ve devletimize birlik, beraberlik, bolluk, bereket versin inşallah." ifadelerini kullandı. Kırıkkale’de AK Partili gençlerden Kadir Gecesi etkinliği

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Kadir Gecesi, Kırıkkale, AK Parti, Güncel, Haber

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