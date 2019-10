Kırıkkale'de 'Amatör Spor Haftası' kortej yürüyüşü ile başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ile Amatör Spor Federasyonları Konfederasyonu tarafından düzenlenen 'Amatör Spor Haftası' etkinlikleri Kırıkkale 'de, mehter takımı eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ile başladı.Kırıkkale Kültür ve Turizm Müdürlüğü önünde mehter takımının seslendirdiği marşlarla başlayan yürüyüş, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda son buldu. Törende konuşan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Kırıkkale halkımızın spora karşı ilgilisi malumlarınız. Hiçbir ilde bu kadar spora heyecan göremezsiniz. 7'den 70'e herkes spora gönül vermiş durumda. Burada bizim yapmak istediğimiz spor tesisleri ile spor antrenörleri ile devletin ve kurumların imkanları ile gençlerimizi ve sporcularımızı bir araya getirmek. İnşallah bu hafta ve bu haftadaki gibi buna benzer programlar vesile olur. Biz şunu amaçlıyoruz; bir okula girdiğimiz zaman öğrencilerimizi kime sorarsak soralım öğrencilerimizin her birisi spor branşı ile ilgilensin. Öğrencilerimizin her birisi bir müzik branşı ile ilgilensin, bunu sağlamaya çalışıyoruz" dedi.Son bir yıl içerisinde hem okullarda hem cami derneklerinde hem de diğer alanlarda spor kulüplerinin, sporcuların arttığını ifade eden Sezer, "İnşallah bu sene sporla ilgili yüksek başarıları gençlerimiz alarak tüm ilimizi gururlandıracaklardır. Bu hafta dolayısıyla tüm amatör sporla ile uğraşan sporcularımızı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.Konuşmanın ardından halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu törende; ok atma, jimnastik, tekvando ve çeşitli spor dallarının tanıtımları ve müzik dinletisiyle sona erdi.Törene, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, il müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - KIRIKKALE