Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kırıkkale'de apartman ve site yöneticilerine 'korona' uyarısı

Kırıkkale İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, apartman ve site yöneticilerinin korona virüs salgınına karşı ortak alanlarda toplanmaların önüne geçilmesi için gereken önlemleri almasını isteyerek, yasağa uymayanlara idari para cezası uygulanacağını açıkladı.

10.04.2020 18:58 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:00
Kırıkkale'de apartman ve site yöneticilerine 'korona' uyarısı
Kırıkkale İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, apartman ve site yöneticilerinin korona virüs salgınına karşı ortak alanlarda toplanmaların önüne geçilmesi için gereken önlemleri almasını isteyerek, yasağa uymayanlara idari para cezası uygulanacağını açıkladı.

Kırıkkale İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yunus Sezer başkanlığında toplandı. Toplantı sonrasında Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Düzenleme sonrası sokağa çıkmaları yasaklanan grup içinde yer aldığı düşünülen gebe, lohusa ve bebeklerin aşılama ve izlemleri ile topuk kanı örneklerinin alınmasında sıkıntılar yaşandığı iletilmiştir. Bununla birlikte anılan iş ve işlemler, sağlığın teşviki ve koruyucu sağlık hizmetlerinin sunulması yönünden son derece önemli olup, hala içinde bulunduğumuz Covid-19 pandemisi sürecinde de sürekliliğinin sağlanması gereklidir. Sağlık hizmetine erişim için özellikle hassas gruplara yönelik işlemlerin devamlılığının sağlanması özel önem arz etmekte olup, ilimiz genelinde şartlar normal hale gelene kadar konuyla ilgili çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu işlemler için 20 yaş altı gebe ve lohusalar ile ebeveynlerinden en az biri eşliğinde bebek veya çocuğun bağlı bulunduğu aile hekimliği birimine gidebilmeleri için ilimiz düzeyinde istisna sağlanarak, konuyla ilgili güvenlik güçlerinin bilgilendirilmesine karar verilmiştir" denildi.

Apartman ve site yöneticiler uyarıldı

Çocukların özellikle site içerisindeki ortak alanlarda hala toplandığına dikkat çekilen açıklamada, "Apartmanların ortak kullanım alanları olan çocuk parkları, basketbol sahaları, oyun alanları gibi yerlerde 18 yaşından küçük çocukların dışarı çıkarak bir araya geldikleri, bu alanlarda oyun oynadıkları, dışarı çıkma yasağı olmasına rağmen yasağa uyulmadığı gözlemlenmiştir. Apartman ve site yöneticilerinin ailelerle birlikte bu alanlarda çocukların toplu olarak bir araya gelmemeleri ve dışarıya çıkmamaları için gerekli önlemleri alması, aksi takdirde yasağa uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Yunus Sezer, Kırıkkale, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Atatürk ve Mevlana’yı aşağılayan stand-up’çı için yakalama kararı çıkarıldı Haberler
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor Haberler
Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı Haberler
Bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Amazon ormanlarında koronavirüse yakalanan çocuk hayatını kaybetti Haberler
Amazon ormanlarında koronavirüse yakalanan çocuk hayatını kaybetti
Haberler ›› Güncel ››Kırıkkale'de apartman ve site yöneticilerine 'korona' uyarısı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:48: Samsun'da tedirgin eden kalabalık - Haber 19:48: Çorum'da Polis Haftası kutlamaları - Haber 19:48: Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider'in koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 19:48: Şanlıurfa'nın düşman işgalindan kurtuluşunun 100. yıl dönümü - Haber 19:48: Antalya'da semaverde çay demlemek isterken elektrik akımına kapılan işçi öldü - Haber 19:33: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor - Haber 19:15: Fransız bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı - Haberler 11:12: Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin - Haberler