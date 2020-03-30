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Kırıkkale'de araçlar için 'dezenfeksiyon tüneli'

Kırıkkale'de araçlar için 'dezenfeksiyon tüneli'KIRIKKALE'de, koronavirüs önlemleri kapsamında 'araç dezenfeksiyon tüneli' oluşturuldu.

30.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:57
Kırıkkale 'de araçlar için 'dezenfeksiyon tüneli'
KIRIKKALE'de, koronavirüs önlemleri kapsamında 'araç dezenfeksiyon tüneli' oluşturuldu. Tünelde, başta ambulanslar olmak üzere şehirdeki tüm araçlar dezenfekte edilmeye başlandı.
Kırıkkale Belediyesi, Arpalık Çukuru mevkisinde kapatılan hayvan pazarının bulunduğu bölgeye araç dezenfeksiyon tüneli oluşturdu. Kentteki araçların dezenfekte edilmesi amacıyla kurulan dezenfeksiyon tünelinde, öncelik ambulanslara tanındı. Ayrıca, vatandaşların da belirlenen gün ve saatte araçlarını ücretsiz şekilde dezenfekte etmesine olanak sağlandı.
'ÜCRETSİZ DEZENFEKTE EDİLECEK'
Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, kentte virüse karşı dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini bildirdi. Bu kapsamda araçlar içinde dezenfeksiyon tünelini oluşturduklarını belirten Başkan Saygılı, "İlk olarak ambulanslarımızı bu tünelde dezenfekte ettik. Sadece ambulanslarımız değil aynı zamanda toplu taşıma araçlarımızı da buraya getirerek dezenfekte işlemi yapıyoruz. Bu işlemler tamamlandıktan sonra vatandaşlarımızın şahsi araçları da belediyemiz tarafından ücretsiz olarak dezenfekte edilecek. İnşallah bu tür tedbirlerle kısa zamanda bu virüsü yeneceğiz ve normal hayatımıza döneceğiz" diye konuştu.
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Kırıkkale’de araçlar için ’dezenfeksiyon tüneli’

Kaynak: DHA

Etiketler: Kırıkkale, Güncel

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Kırıkkale'de araçlar için 'dezenfeksiyon tüneli'
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