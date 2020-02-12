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Kırıkkale'de asansörde mahsur kalan yaşlı kadın kurtarıldı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde asansörde mahsur kalan yaşlı kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

12.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:24Kırıkkale'de asansörde mahsur kalan yaşlı kadın kurtarıldı
'nin ilçesinde asansörde mahsur kalan yaşlı kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yenişehir Mahallesi Atatürk Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Zeliha Karakaya'nın (70), sabah alışverişe gitmek için bindiği asansör 3. katta arızalanarak durdu.
Yaşlı kadının sesini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Yahşihan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık bir saat asansörde mahsur kalan Karakaya, itfaiye ekiplerince dışarı çıkarıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kırıkkale, Yahşihan, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

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