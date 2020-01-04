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Kırıkkale'de asayiş

Kırıkkale'de uyuşturucu madde sattığı ve hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

04.01.2020 13:44 | Son Güncelleme: 04.01.2020 14:00 Kırıkkale'de asayiş
'de uyuşturucu madde sattığı ve hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla teknik takibe aldıkları F.K. ve İ.B'yi, evlerine düzenledikleri operasyonda yakaladı.
Evlerde yapılan aramada, bir miktar metamfetamin ve 2 cam düzenek ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerden F.K. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen İ.B. nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Depodan hırsızlık
Ovacık Mahallesi İzmir Caddesi'nde bir depodan hurda malzeme ve ev eşyası çaldığı öne sürülen E.K, kent merkezinde gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen, E.K, tutuklandı.

Kırıkkale, Güncel

Kaynak: AA

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