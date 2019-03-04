Kırıkkale'de Bağımlılıkla Mücadele Birimi Açıldı

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Kırıkkale'de uyuşturucu madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında bağımlılıkla mücadele birimi hizmete girdi.Birimin açılması dolayısıyla Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü arasında Kırıkkale Adliyesi Toplantı Salonunda protokol imza töreni düzenlendi.Törende konuşan Vali Yunus Sezer, uyuşturucuya bulaşan kişilerin başlangıcından sonuna kadar takibini yapacaklarını söyledi.Bağımlılıkla mücadele birimiyle uyuşturucuya bulaşan kişileri bu illetten kurtulmak istediklerinde direkt buraya alacaklarını belirten Sezer, şöyle konuştu:"Bu illete bulaşan kardeşlerimize 'gel uyuşturucuyu bırak, biz devlet olarak ne gerekiyorsa yapacağız' diyeceğiz. Bu manada kurulan bir sistem, iki hafta oldu kurulalı, olumlu sonuçlar alınıyor. Sadece gönüllü olarak tedavi olan değil, ikna yoluyla rehabilitasyon sürecine aldığımız insanlar var. Bunun yanında Hayat Boşluk Kabul Etmez Projesi'ni çok aktif şekilde kullanmayı düşünüyoruz. Ondan sonra da istihdam sürecini başlatacağız. İnşallah olumlu sonuçlar alacağız. Bu işi sadece emniyet ya da jandarma nezdinde değil işin köküne ineceğiz. Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Mücadele dediğimiz çok boyutlu bir mücadele."Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz ise tüm yurtta bağımlılıkla mücadele konusunda bir komisyon oluşturulduğunu ifade etti.Adliyeye intikal eden ve uyuşturucu kullanan kişilerin tedavi olmak istediklerinde İl Sağlık Müdürlüğüne müracaatlarının geciktiğini tespit ettiklerini anlatan Ayaz, "Bu kapsamda tedavi olmak isteyenlerin ayağına biz gidelim dedik. Kolluk birimlerimizce uyuşturucu kullandığı tespit edilen kişiler, bizlere intikal ettirildikleri takdirde şüphelilerin rızasını alarak sağlık müdürlüğümüz tarafından yürütülecek olan bağımlılıkla mücadele birimimize rızaları doğrultusunda onları oraya yöneltip gerekli tedavilerini yapacağız. Şu ana kadar olumlu neticelerini alıyoruz. Bu kapsamda protokol hazırlandı. Tüm bağımlılara inşallah faydası olacaktır." diye konuştu.İl Sağlık Müdürü Uğur Tiftikçi de tütün, alkol ve uyuşturucu madde bağımlılarının yeniden hayata kazandırılması ve sağlığa zarar veren maddeleri tekrar kullanmaması amacıyla böyle bir çalışma yürüttüklerini kaydetti.Konuşmaların ardından imzalanan protokol ile bağımlılıkla mücadele biriminin açılışı gerçekleştirildi.