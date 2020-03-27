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Kırıkkale'de bıçakla yaralanan kişi öldü

Kırıkkale'de çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti.

27.03.2020 22:48 | Son Güncelleme: 27.03.2020 22:48
Kırıkkale'de bıçakla yaralanan kişi öldü
Kırıkkale 'de çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti.
EHasan Eren Avan (18) ile M.T. (15) arasında Selim Özer Mahallesi Mehmet Akif Ersoy İlkokulu bahçesinde tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, M.T, yanındaki "ekmek bıçağı" olarak tabir edilen kesici aletle Avan'ı göğsünden bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Avan'ı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.
Avan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zanlı, olayın ardından suç aletiyle polise teslim oldu.

Kaynak: AA

Etiketler: Kırıkkale, Selim, Güncel

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