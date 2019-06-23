23.06.2019 22:50
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Kırıkkale'de bıçaklı kavga: 4 yaralı

Kırıkkale

Kırıkkale'de saman balyası yüzünden iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale 'de saman balyası yüzünden iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Çullu Caddesi 2438 Sokak'taki tarlada saman balyası yapan Ali Torlak (49), Yusuf Torlak (39), Fikri Torlak (19) ile tarla sahipleri Seyit Ali Öztürk (48), Talip Öztürk (43) Cüneyit Ateş ve Ercan Öztürk (56) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine gruptaki kişiler, üzerinde bulundurdukları bıçak ve sopa ile Yusuf Torlak, Fikri Torlak, Seyit Ali Öztürk ve Cüneyit Ataş'ı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Kaynak: AA
Ali Torlak , Çullu , Ali Öztürk , Kırıkkale , Güncel

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