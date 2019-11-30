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Kırıkkale'de bin 727 öğrenci sinema ile buluşacak

Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan protokolle yürürlüğe giren "Sinemaya Gitmeyen Öğrenci Kalmasın" projesi kapsamında Kırıkkale'de muhtelif okullarında okuyan bin 727 öğrenci sinema ile buluşacak.

30.11.2019 11:02 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:07Kırıkkale'de bin 727 öğrenci sinema ile buluşacak
Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan protokolle yürürlüğe giren "Sinemaya Gitmeyen Öğrenci Kalmasın" projesi kapsamında 'de muhtelif okullarında okuyan bin 727 öğrenci sinema ile buluşacak.

2019-2020 eğitim yılı içerisinde orta öğretim öğrencilerine sinema salonlarında ücretsiz film seyretme imkanı sunmayı amaçladıklarını ifade eden İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Demiröz, Kırıkkale'de bin 727 öğrencinin sinema ile buluşacağını bildirdi.

Projede öncelikli hedef hiç sinemaya gidememiş dezavantajlı öğrenci gruplar olduğunu belirten Demiröz, orta öğretim öğrencileri arasında milli kültürel değerler hakkında bilinç ve farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini ve öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunacağını söyledi.

Sinema maliyetleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanacak olup, Projeden faydalanacak okul ve öğrenciler Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirleniyor. Kırıkkale Belediye Başkanlığı veya ilçe belediyeleri de belirlenen öğrencilerin ulaşımını sağlayacak. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Güncel

Kaynak: İHA

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