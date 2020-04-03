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Kırıkkale'de bin 929 kişiye ev karantinası

Kırıkkale'de bin 929 kişiye ev karantinası Kırıkkale Valiliğinden 'korona virüs' açıklaması: "Bin 929 kişiye ev karantinası uygulanıyor" Kırıkkale Valiliği, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında il ve ilçe girişlerinde alınan tedbirler ve aynı zamanda tespitler sonucu kentte bin...

03.04.2020 09:58 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:00
Kırıkkale 'de bin 929 kişiye ev karantinası
Kırıkkale Valiliğinden 'korona virüs' açıklaması: "Bin 929 kişiye ev karantinası uygulanıyor"
KIRIKKALE - Kırıkkale Valiliği, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında il ve ilçe girişlerinde alınan tedbirler ve aynı zamanda tespitler sonucu kentte bin 929 vatandaşın 14 gün süre ile evde karantinaya alındığını belirtti.
Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararda, diğer şehirlerden kente gelenlerle ilgili özellikle köylerde İlçe Kaymakamı ve muhtarlar tarafından gerekli ön sağlık kontrollerinin yaptırılması, yapılacak kontroller sonrasında şüphe duyulan vatandaşların sağlık tesislerine yönlendirilmesi veya gerekli hallerde 14 gün evinde izole bir şekilde takibinin yapılmasının sağlanacağı aktarıldı.
"Lütfen hareket etmeyelim, evimizde kalalım"
Açıklamada, "İl ve ilçe girişlerinde alınan tedbirler ve aynı zamanda tespitler sonucu ilimizde bin 929 vatandaşımıza evde 14 gün süre ile gözetim tedbiri uygulanmaktadır. Bu tedbirlerin yerine getirilip getirilmediği hem sağlık, hem de jandarma ve emniyet birimlerimizce kontrol edilmektedir. Bu çerçevede; gözetim tedbiri uygulananlara onam formu imzalattırılarak, olası ihlal durumlarında kendilerine gerekli cezai işlem yapılacağı bildirilmektedir. Lütfen hareket etmeyelim, evimizde kalalım. Hem kendimizi, hem de başkalarını riske atmayalım" ifadelerine yer verildi.
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Kırıkkale’de bin 929 kişiye ev karantinası

Kaynak: İHA

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