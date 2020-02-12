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Kırıkkale'de binlerce yıllık tarihi eserler ele geçirildi

KIRIKKALE Bahşılı İlçe Jandarma Komutanlığı ve polis ekiplerince, tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, binlerce yıl öncesine ait olduğu belirtilen 'Medusa (Helios) Güneş Tanrısı' ile bilgeliği temsil eden 'Çift Horoz' figürlerini betimleyen tarihi eserler ele geçirildi.

12.02.2020 19:06 | Son Güncelleme: 12.02.2020 19:06Kırıkkale'de binlerce yıllık tarihi eserler ele geçirildi

KIRIKKALE İlçe Jandarma Komutanlığı ve polis ekiplerince, tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, binlerce yıl öncesine ait olduğu belirtilen 'Medusa (Helios) Güneş Tanrısı' ile bilgeliği temsil eden 'Çift Horoz' figürlerini betimleyen tarihi eserler ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bahşılı İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, 5 Şubat Çarşamba günü Karaahmetli köyündeki bir evin bahçesinden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce iki balıkçı teknesinin çalınması üzerine çalışma başlattı. Bölgedeki tüm güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, balıkçı teknelerini çalan 3 şüpheliyi tespit ederek, teknik ve fiziki takibe aldı. Samsun'a bağlı Vezirköprü ilçesindeki bir evde saklandığı tespit edilen 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Öte yandan şüphelilerin Bahşılı ilçesinde saklandıkları ev ve bahçesinde yapılan aramalarda ise 2 balıkçı teknesi ile Medusa (Helios) Güneş Tanrısı ile bilgeliği temsil eden Çift Horoz figürlerini betimleyen tarihi eserler ele geçirildi. Taşların kaç yılına ait olduğunun tespiti için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden arkeolog talep edildiği öğrenildi.

Yakalanan şüphelilerin uyuşturucu, adam yaralama, ruhsatsız silah bulundurma ve Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet gibi suçlardan pek çok sabıka kayıtlarının olduğu öğrenildi. İşlemlerinin ardından Kırıkkale Adliyesi'ne sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Kırıkkale, Bahşılı, Güncel

Kaynak: DHA

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