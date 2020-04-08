Kırıkkale'de bir köy karantinaya alındı
Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Büyükafşar köyü, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
08.04.2020 00:44 | Son Güncelleme: 08.04.2020 00:44
Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda Delice ilçesine bağlı Büyükafşar köyünün 14 gün süreyle karantina altına alındığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Delice İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulunun 07 Nisan 2020 tarih ve 07 sayılı kararı gereğince; Bir çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yapılan mücadele kapsamında tedbir amaçlı olarak İlimiz Delice ilçesine bağlı Büyükafşar Köyünün, 08.04.2020 tarihi saat 00: 00 itibariyle ikinci değerlendirmeye kadar karantina altına alınmasına karar verilmiştir. İlimizde bulunan veya il dışından gelen kıymetli hemşehrilerimiz, lütfen Evde kalalım. Bu sadece kendi sağlığımız için değil; belki bizlerin sebep olduğu virüs yayılımı sebebiyle hayatını tehlikeye atabileceğimiz insanlar için de önemli. Söz konusu insan hayatı. Lütfen bu hususta davranışlarımızın kanunlarla, kurallarla belirlendiğini unutmadan; bu hususun vicdani, insani, ahlaki sorumluluk ve mesuliyetini taşıyalım." - KIRIKKALE
Kaynak: İHA
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