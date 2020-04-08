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Kırıkkale'de, Büyükafşar köyü için karantina kararı

KIRIKKALE'nin Delice ilçesi Büyükafşar köyü, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

08.04.2020 01:15 | Son Güncelleme: 08.04.2020 01:15
Kırıkkale'de, Büyükafşar köyü için karantina kararı

KIRIKKALE'nin Delice ilçesi Büyükafşar köyü, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kırıkkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Delice İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda Büyükafşar köyünün karantina altına alındığı, ikinci emre kadar köyün karantina altında tutulacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde bulunan veya il dışından gelen kıymetli hemşehrilerimiz lütfen evde kalalım. Bu sadece kendi sağlığımız için değil, belki bizlerin sebep olduğu virüs yayılımı sebebiyle hayatını tehlikeye atabileceğimiz insanlar için de önemli. Söz konusu insan hayatı. Lütfen bu hususta davranışlarımızın kanunlarla, kurallarla belirlendiğini unutmadan bu hususun vicdani, insani, ahlaki sorumluluk ve mesuliyetini taşıyalım."


Kaynak: DHA

Etiketler: Büyükafşar, Kırıkkale, Delice, Güncel
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