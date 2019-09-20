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Kırıkkale'de çiftçinin gasbedildiği iddiası

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde bir çiftçinin 12 bin lirasını gasbettiği öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

20.09.2019 17:04Kırıkkale'de çiftçinin gasbedildiği iddiası
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde bir çiftçinin 12 bin lirasını gasbettiği öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kırıkkale- Samsun kara yolu kenarında üzüm sattıktan sonra aracıyla evine doğru giden A.S'nin önünü otomobille kesen 3 kişinin, aracından indirdikleri A.S'yi darbedip, 12 bin lirasını gasbeddikten sonra kaçtığı öne sürüldü.
Mağdurun şikayeti üzerine Delice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerine yakın iş yerlerinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde şüphelilerin kullandığı araçla Çorum istikametine kaçtığı tespit edildi.
Aracın muhtemel gidiş istikameti hakkında Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca yapılan teknik ve istihbari çalışma sonucu, aracın Sungurlu, Çorum, Merzifon güzergahını izleyerek Samsun'un Havza ilçesine gittiği belirlendi.
Kırıkkale ve Samsun İl Jandarma Komutanlığı ile Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması neticesi, aracın Havza ilçesi Kaplıcalar mevkisinde park halinde bırakıldığı tespit edildi.
Bir süre şüphelilerin aracın yanına gelmesini bekleyen ekipler, 3 şüpheliyi aracın yanına geldiği sırada gözaltına aldı.
Kırıkkale'ye getirilen M.K, N.K. ve T.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kırıkkale, Jandarma, Samsun, Delice, Güncel

Kaynak: AA

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