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Kırıkkale'de çıkan ev yangınında mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Kırıkkale'de bir evde çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

06.03.2020 19:58 | Son Güncelleme: 06.03.2020 19:58Kırıkkale'de çıkan ev yangınında mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
'de bir evde çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Çallıöz Mahallesi Ahmet Ayık Caddesi'nde 4 katlı bir apartmanın 2. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evde iki kişinin olduğunu öğrendi.
Yangına müdahale eden ekipler, Cem (52) ile annesi Selvinaz Yamanel'i evden çıkardı.
112 Acil Servis ekibince hastaneye götürülen anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Yangın sonucu evde hasar oluştu.

Kırıkkale, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

6.03.2020 20:26:46