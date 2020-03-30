Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kırıkkale'de çocukların market ve pazar yerlerine girişleri yasaklandı

Kırıkkale Valiliği, market ve pazarlara çocukların girişlerinin yasaklandığını duyurdu.

30.03.2020 19:00 | Son Güncelleme: 30.03.2020 19:00
Kırıkkale'de çocukların market ve pazar yerlerine girişleri yasaklandı
Kırıkkale Valiliği, market ve pazarlara çocukların girişlerinin yasaklandığını duyurdu.

Kırıkkale Valiliğinin açıklamasında, "İl genelinde faaliyete gösteren market ve pazar yerlerine zorunluluk gerekmedikçe sokulmamasının sağlanmasına İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 28 Mart 2020 Tarih ve 2020/11 kararı gereğince yasaklanmıştır" denildi.

Açıklama da şunlar kaydedildi:

"Şehirler arası otobüs seyahat kısıtlaması sebebiyle bu alanın suistimal edilerek faaliyet gösterecek özel araçlarla ilgili emniyet ve jandarma kontrol noktalarındaki tedbirlerin arttırılarak bu konuda özel araçları toplu taşıma mahiyetinde suistimal edenler hakkında cezai ve idari işlemlerin yapılmasına, Zorunlu ihtiyacı olan kişiler haricinde (iş, sağlık ve gıda temini) sokağa çıkmama konusunda Belediye, emniyet ve jandarma kolluk kuvvetleri tarafından 'Lütfen evlerinizde kalın, kimse zorunlu olmadıkça sokağa çıkmasın' Şeklinde sık sık anonslar yapılmasına karar verildi."

"Çocukların market ve pazar yerlerine sokulmamasına karar verildi"

Açıklamada, "Belli internet sitelerinden (yol arkadaşlığı gibi) bir araya gelerek yolculuk yapan kişilerin tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması ve cezai işlem yapılmasına, çocukların market ve pazar yerlerine zorunluluk gerekmedikçe sokulmamasının sağlanmasına, diğer şehirlerden ilimize gelenlerle ilgili özellikle köylerde ilçe kaymakamı ve muhtarlar tarafından gerekli ön sağlık kontrollerinin yaptırılması, yapılacak kontroller sonrasında şüphe duyulan vatandaşlarımızın sağlık tesislerine yönlendirilmesi veya gerekli hallerde 14 gün evinde izole bir şekilde takibinin yapılmasının sağlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Kırıkkale, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Kırıkkale'de çocukların market ve pazar yerlerine girişleri yasaklandı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Karantina süresi dolan Şeyma Subaşı’ndan ilk paylaşım geldi Haberler
Karantina süresi dolan Şeyma Subaşı'ndan ilk paylaşım geldi
Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 3 aylık maaş desteği vereceğiz Haberler
Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 3 aylık maaş desteği vereceğiz
İtalya’da korona kabusu büyüyor! Vaka sayısı 100 bini aştı Haberler
İtalya'da korona kabusu büyüyor! Vaka sayısı 100 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti
BDDK, bireysel kredi kartlarındaki asgari ödeme oranında indirim yaptı Haberler
BDDK, bireysel kredi kartlarındaki asgari ödeme oranında indirim yaptı
Türkiye’deki koronavirüs 168 can aldı, vaka sayısı 10 bini aştı Haberler
Türkiye'deki koronavirüs 168 can aldı, vaka sayısı 10 bini aştı
Dünyadaki ilk korona vakasının kimliğiyle ilgili bomba iddia Haberler
Dünyadaki ilk korona vakasının kimliğiyle ilgili bomba iddia
Putin, koronaya karşı alınan sert tedbirlere destek verdi Haberler
Putin, koronaya karşı alınan sert tedbirlere destek verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

19:54: New York'ta Central Park'a sahra hastanesi kuruldu - Haber 19:54: Birleşmiş Milletlerin 100 çalışanında Kovid-19 tespit edildi - Haber 19:52: Gazze'de Filistin Toprak Günü'nün 44. yılı koronavirüs gölgesinde anıldı - Haber 19:52: Kızılhaç'tan Kovid-19'a karşı acil insani önlemler alınması çağrısı - Haber 19:52: Samsun'da otomobil bahçeye devrildi: 3 yaralı - Haber 19:27: Bakan Albayrak: Vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz - Ekonomi 19:19: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti - Haber 19:12: Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti - Haber 19:04: Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi - Haber 18:59: Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi - Haberler 17:56: Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak - Haber 17:50: Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek - Haber