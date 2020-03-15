Kırıkkale'de depo yangını
KIRIKKALE'de, bir hurda deposunda çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.
15.03.2020 23:02 | Son Güncelleme: 15.03.2020 23:02
KIRIKKALE'de, bir hurda deposunda çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.
Kent merkezindeki Yenimahalle 'de 420'inci Sokak'ta bulunan Nihat Koparan'a ait tek katlı hurda deposunda, akşam saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, deponun çatısı ile bahçedeki ağaçları tutuşturdu. Çevredekiler, alevleri görerek itfaiyeye haber verdi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara neden oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Etiketler : Yenimahalle, Güncel
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