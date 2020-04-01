Kırıkkale'de dernek binasında bir araya gelen 16 kişi hakkında işlem başlatıldı
Kırıkkale'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) önlemleri kapsamında alınan kurallara uymayarak dernek binasında bir araya gelen 16 kişi hakkında işlem başlatıldı.
01.04.2020 19:00 | Son Güncelleme: 01.04.2020 19:34
Kırıkkale 'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) önlemleri kapsamında alınan kurallara uymayarak dernek binasında bir araya gelen 16 kişi hakkında işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Caddesi'ndeki bir dernek binasında koronavirüsle mücadele önlemlerinin ihlal edildiği ve oyun oynandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli emniyete getirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Caddesi'ndeki bir dernek binasında koronavirüsle mücadele önlemlerinin ihlal edildiği ve oyun oynandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli emniyete getirildi.
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Kaynak: AA
Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, İzmir, Güncel