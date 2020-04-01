Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kırıkkale'de dernek binasında bir araya gelen 16 kişi hakkında işlem başlatıldı

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) önlemleri kapsamında alınan kurallara uymayarak dernek binasında bir araya gelen 16 kişi hakkında işlem başlatıldı.

01.04.2020 19:00 | Son Güncelleme: 01.04.2020 19:34
Kırıkkale'de dernek binasında bir araya gelen 16 kişi hakkında işlem başlatıldı
Kırıkkale 'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) önlemleri kapsamında alınan kurallara uymayarak dernek binasında bir araya gelen 16 kişi hakkında işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Caddesi'ndeki bir dernek binasında koronavirüsle mücadele önlemlerinin ihlal edildiği ve oyun oynandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli emniyete getirildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, İzmir, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kırıkkale'de dernek binasında bir araya gelen 16 kişi hakkında işlem başlatıldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koca, Türkiye’deki koronavirüs vaka sayıları gösteren haritayı paylaştı Haberler
Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayıları gösteren haritayı paylaştı
Türkiye’de koronavirüs 277 can aldı, vaka sayısı 15 bini geçti Haberler
Türkiye'de koronavirüs 277 can aldı, vaka sayısı 15 bini geçti
Korona ile mücadelede önemli gelişme! 5 dakikada sonuç veren test geliştirildi Haberler
Korona ile mücadelede önemli gelişme! 5 dakikada sonuç veren test geliştirildi
Bakan Koca’dan ’Temas, izolasyon ve mesafe’ vurgusu: Hayati öneme sahip Haberler
Bakan Koca'dan 'Temas, izolasyon ve mesafe' vurgusu: Hayati öneme sahip
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İtalya’da korona ölümleri durdurulamıyor! Bir günde 727 kişi öldü Haberler
İtalya'da korona ölümleri durdurulamıyor! Bir günde 727 kişi öldü
Avrupa’da korona nedeniyle ölen Türk sayısı 108’e yükseldi Haberler
Avrupa'da korona nedeniyle ölen Türk sayısı 108'e yükseldi
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti Haberler
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti

Son Dakika Güncel Haberleri

20:21: Bu da destek kuyruğu - Haber 20:20: EYÜPSULTAN TEM OTOYOLU'NDA YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN CANINDAN OLDU - Haber 20:20: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs rastlanan sağlık personeli sayısının 601 olduğunu bildirdi. - Haber 20:18: FLAŞ - Haber 20:18: FLAŞ - Haber 20:04: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayıları gösteren haritayı paylaştı - Haber 19:52: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 277'ye, vaka sayısı ise 15 bin 679'a yükseldi - Haber 19:46: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Temas, izolasyon, mesafe; hayati önem taşıyor - Haber 19:29: Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 18:36: Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti - Haber