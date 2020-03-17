Kırıkkale'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
17.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:30
Kırıkkale 'nin Keskin ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Selda Dede idaresindeki 34 AIU 924 plakalı otomobil, Kırıkkale- Kırşehir kara yolu Yeniyapan köyü yakınlarında lastiğinin patlaması sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Selda Dede idaresindeki 34 AIU 924 plakalı otomobil, Kırıkkale- Kırşehir kara yolu Yeniyapan köyü yakınlarında lastiğinin patlaması sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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