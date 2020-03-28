Kırıkkale'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
28.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:58
Kırıkkale 'nin Karakeçili ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Cuma Alparslan (33) idaresindeki 38 DG 355 plakalı otomobil, Kırıkkale- Kulu kara yolu Akkoşan mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, Karakeçili Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine sevk edildi.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Cuma Alparslan (33) idaresindeki 38 DG 355 plakalı otomobil, Kırıkkale- Kulu kara yolu Akkoşan mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, Karakeçili Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine sevk edildi.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Karakeçili, Kırıkkale, Kulu, Güncel