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Kırıkkale'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

28.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:58
Kırıkkale'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Kırıkkale 'nin Karakeçili ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Cuma Alparslan (33) idaresindeki 38 DG 355 plakalı otomobil, Kırıkkale- Kulu kara yolu Akkoşan mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, Karakeçili Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine sevk edildi.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Karakeçili, Kırıkkale, Kulu, Güncel

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