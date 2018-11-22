Kırıkkale'de Dilenci Operasyonu

22 Kasım 2018 Perşembe 15:51



22 Kasım 2018 Perşembe 15:51

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi ekipleriyle birlikte, duygu sömürüsüyle para kazanmaya çalışan dilencilere yönelik operasyon düzenledi.Kırıkkale'de zabıta ve polis ekipleri, vatandaşların şikayetlerini de dikkate alarak kent genelinde dilenci operasyonu yaptı. Günlük ortalama 5 ile 10 arasında dilencileri toplayarak mevzuat doğrultusunda kimlik tespitleri ve dilencilerin üst araması sırasında üstlerinden çıkan paralara tutanak düzenleyerek uyarıda bulunulduğunu belirten Kırıkkale Zabıta Müdürü Tuncay Bulut operasyonla ilgili bilgi verdi. Bulut, Cami önlerinde ve caddelerde bulunan dilencileri topladıktan sonra kendilerine bu yaptıklarının doğru olmadığını, insanların duygularının sömürülmemesi gerektiğini tek tek anlatıyoruz. Zabıta ekipleri olarak şehrimize dışarıdan gelen ve kentte oturan dilencileri toplayarak haftada iki ve üç gün misafir ediyoruz. Ceza işlemleri uyguluyoruz. Daha sonra bırakmak zorunda kalıyoruz. Bazı kişiler tarafından sabah saatlerinde Kırıkkale dışından getirilerek bırakılıyor. Bilhassa Ramazan ayında daha çok geliyorlar. Zabıta ekipleri olarak kesinlikle dilencilere fırsat vermeyeceğizö dedi.Belediye Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen dilenciler, kimlik tespitleri yapılıp haklarında tutanak tutulduktan sonra serbest bırakıldı.