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- Kırıkkale'de drone ile Korona virüs denetimleri

- Kırıkkale'de drone ile Korona virüs denetimleri Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında oturma parkları, mesire ve piknik alanları gibi yerlerde drone ile havadan denetimler gerçekleştirildi.

30.03.2020 19:36 | Son Güncelleme: 30.03.2020 19:37
- Kırıkkale 'de drone ile Korona virüs denetimleri
KIRIKKALE - Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında oturma parkları, mesire ve piknik alanları gibi yerlerde drone ile havadan denetimler gerçekleştirildi.
Kırıkkale Valiliğince, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında önlemler üst seviyeye çıkartıldı. Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte yer alan Çeşnigir Kanyonu, Karaahmetli Tabiat Parkı, Kent Ormanları, Kızılırmak bölgesindeki piknik alanlarındaki denetimlerini drone ile havadan gerçekleştirdi. Ekipler, yasaklara uymayan bazı vatandaşları da ikaz ederek evlerine gönderdi. Kent genelinde uygulanan yasaklara vatandaşların duyarlı olduğu da bildirildi. - Kırıkkale’de drone ile Korona virüs denetimleri

Kaynak: İHA

Etiketler: Kırıkkale, Yerel

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- Kırıkkale'de drone ile Korona virüs denetimleri
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