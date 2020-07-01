Kırıkkale'de düğün salonları denetlendi

Kırıkkale Belediyesi, bugün itibariyle müşterilerine kapılarını açacak olan düğün salonlarını denetliyor.

Kırıkkale'de düğün salonları denetlendi
01.07.2020 18:03 | Son Güncelleme: 01.07.2020 19:00
Kırıkkale Belediyesi, bugün itibariyle müşterilerine kapılarını açacak olan düğün salonlarını denetliyor.

Kırıkkale Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince 1 Temmuz itibariyle müşterilerine kapılarını açacak olan düğün salonlarını denetlemeye başlandığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle belirlenen kurallara uyulması gerektiği belirtilen açıklamada, "vatandaşlara hizmet vermeleri hususunda uyarılarda bulundu. Denetimlerde işletme sahiplerine bulaşma riskini azaltmak amacıyla düğün, nişan ve kına gibi organizasyonların mümkün olduğunca açık havada yapılması başta olmak üzere gereken tedbirlerin alınması konusunda uyarılarda bulunuldu" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Düğün salonlarında hijyen, maske, sosyal mesafe kurallarına da uyulmasını isteyen ekipler, düğün salonlarına alınacak misafirlerin de ateş ölçümünün yapılması, masalarda kolonya ve dezenfektan konulması, gelin damat bekleme odalarının pencereli olması 2 düğün arasında mutlaka bir saat bırakılmasını ve düğün salonlarının havalandırılmasını, masalar arası en az 1.5 metre, aynı masadaki sandalyeler arasında da 60 cm olacak şekilde düzenleme yapılmasını istedi. Genelgeye göre, düğünlerde takı merasimi yapılmayacak. Düğün salonlarına yerleştirilen sandıklara bırakılması istenecek ayrıca gelin ve damat hariç, oyun, dans halay çekilmeyecek. Düğüne katılanlardan toplu fotoğrafta çektirilmemesi istenecek."

Genel itibari ile Kırıkkale'de ki düğün salonları işletmecilerinin kurallara uydukları, vatandaşların gönül rahatlığı ile gelebilmeleri için gerekli hazırlıkları tamamladıkları görüldüğü bildirildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Zabıta Müdürlüğü, Kırıkkale, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Kırıkkale'de düğün salonları denetlendi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:50: Tunceli'de vaka sayısı artınca Valilik uyarı yaptı - Haber 00:50: Kapkaççı: Bizim gibi adamı yakaladınız iyi oldu - Haber 00:41: Kocaeli'de araçtan kapkaçla para çalan 6 zanlı tutuklandı - Haber 00:38: Malatya'da düğünler korona tedbirleri ile başladı - Haber 00:31: Beyaz Saray: Rusya'nın Taliban'a para teklifi istihbaratı hala teyit edilmedi - Haber 00:14: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü - Haber 00:08: KKTC'de 75 gün sonra ilk koronavirüs vakası tespit edildi - Haber 21:17: ABD'de protestocuların özerk bölge ilan ettiği şehre polis müdahalesi geldi - Haberler 17:37: Hamile eşi tarafından eve alınmayan şahıs, iki saatte iki binaya çıkıp intihar girişiminde bulundu - Haberler 11:59: Emmanuel Adebayor, Paraguay ekibi Olimpia ile sadece 4 maça çıkıp yollarını ayırdı - Spor