Kırıkkale'de Dünya Engelliler Günü Kutlandı

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:05



03 Aralık 2018 Pazartesi 16:05

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyonve Aile Danışma Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, son yıllarda devlet ve hükümet tarafından engelli vatandaşlar için güzel adımların atıldığını söyledi.Devlet ve toplum olarak engelli vatandaşların yanından olmaları gerektiğini anlatan Sezer, şöyle konuştu:"Son yıllarda sosyal devlet anlayışının gereği olarak son derece güzel çalışmalar oluyor. Hem kamu kurumlarında hem de anlayış olarak toplumda engelli vatandaşlarımıza layık olan hizmeti verme adına bir çok proje hayata geçirildi. Birçok destek de veriliyor. Engelli yakınlarımız hayatlarını çocuklarına, kardeşlerine adayarak çok büyük fedakarlık yapıyorlar. Çocukların bir gülücüğü onları çok mutlu ediyor. Fiziksel engelli olan kardeşlerimizin bir organını oynatması ailelerini çok mutlu ediyor. Bu kardeşlerimizin ufacık ellerini tuttuğumuz da hayata ne kadar sıkıcı bağlandığını görebiliyoruz. Bu önemsenmek onların için çok önemli. Bu gibi çalışmaları bizler daha çok artırmalıyız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Hatice Uğurlu ise engelli vatandaşları toplumun ayrılmaz bir parçası olarak gören bakanlığın, bu alanda engellilere yönelik değişik hizmetler verdiğini dile getirdi.Programda, merkezde kalan engelliler tarafından şiir ve türküler seslendirildi ve el işi sergisi açıldı.