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Kırıkkale'de Dünya Engelliler Günü kutlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

03.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:07Kırıkkale'de Dünya Engelliler Günü kutlandı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğündeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Vali Yunus Sezer, yaptığı konuşmada, Dünya Engelliler Günü'nün insanlara sorumluluklarını hatırlatmak, engellilerin yaşadıkları sıkıntıları paylaşmak adına önem arz ettiğini söyledi.
Sezer, "Millet olarak engeli kalplerde ve gönüllerde gören bir anlayışın temsilcileriyiz. İnsanların her an engelle karşı karşıya gelebileceğini biliyoruz. Bir gün sağlıklı olarak hayata başlayıp, akşam sağlığımızı yitirerek bu hayatı devam ettirebiliriz. Aynı zamanda yakınlarımız da buna maruz kalabilir. Dolayısıyla dünyanın her şeyden önce bir sınav dünyası olduğunu, insanların çeşitli sınavlarla karşı karşıya gelebileceklerini unutmamak lazım." dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk de engellileri sadece bir günle sınırlı tutmadıklarını belirterek, her gün engellilerle beraber olduklarını aktardı.
Vali Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve il protokolünün katıldığı program, engelliler tarafından düzenlenen çeşitli gösteriler, müzik dinletisi ve el işi sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

Dünya Engelliler Günü, Yunus Sezer, Güncel

Kaynak: AA

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