Kırıkkale'de Eczacı Eşinin, Doktoru Darbettiği İddiası

Kaynak: AA

Sağlık-Sen Kırıkkale Şube Başkanı Recep Akdoğan, sağlık çalışanlarına yönelik uygulanan şiddeti kınadı.Akdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, Kırıkkale'de özel bir hastanede çalışan doktora yönelik çirkin ve utanç verici saldırıyı öfkeyle kınadıklarını belirtti.Dr. Mehmet Öncel ve poliklinik sekreterine geçmiş olsun dileklerini ileten Akdoğan, şunları kaydetti:"İlimizde sayısız insana şifa vesilesi olmaya çalışan, bu konuda her türlü fedakarlığı gözeterek insanların yardımına koşan Dr. Mehmet Öncel'e 14 Mart Tıp Bayramı arifesinde gerçekleştirilen bu saldırı evvelden taşan sabrımızı bir kez daha zorlamıştır. Konu hakkında gereken şikayetler yapıldıktan sonra konu adli makamlara intikal ettirilmiştir. Bizler sendika olarak daha da önemlisi bir sağlık çalışanı, saldırıya uğrayan sağlıkçıların mesai arkadaşları olarak bu tip konuların takipçisi olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bilinmelidir ki, sağlıkta şiddet eylemlerinin son bulması bizim onur mücadelemiz haline gelmiştir.Sağlıkta şiddet eylemleri kapsamında TBMM'de hukuksal düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler ışığında, inanıyoruz ki, yüce Türk milletinin vicdanını temsil eden adli makamlarımız konu hakkında gerekli cezalandırmayı yapacaktır. Talebimiz odur ki gereken cezaların ivedilikle yapılıp sağlıkta şiddet eğilimi gösteren kişi ya da kişilere bu ülkede kanunun adaletin olduğu ve muhakkak tecelli edeceği gerçeğinin yüzlerine vurulmasıdır."