22.06.2019 13:15
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Kırıkkale'de ekmek fiyatı arttı

Kırıkkale

Kırıkkale'de 1 lira olan 200 gram ekmeğe 25 kuruş zam geldi.

Kırıkkale 'de 1 lira olan 200 gram ekmeğe 25 kuruş zam geldi.
Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (KTSO) yapılan açıklamada, Haziran Ayı Meclis Toplantısı'nın Meclis Başkan Vekili Cihat Mencet başkanlığında odanın toplantı salonunda gerçekleştirildiği belirtildi.
Toplantıda, mayıs ayı yönetim kurulu faaliyetleri ile mizan ve bütçe gelir giderlerinin görüşülerek oylanmasının ardından azami ekmek fiyat tarifesinin belirlenmesi için görüşmeler yapıldığı ifade edildi.
Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından uygun bulunan, 11 Haziran 2019 tarihli İl Komisyon Kararı, KTSO Meclisinde de oy birliği ile kabul edildiği toplantıda, artan girdi maliyetleri ve enflasyondaki artış göz önünde bulundurularak alınan bu karara göre il genelinde 200 gram ekmeğin fiyatı 1,25 lira olarak belirlendi.
Kaynak: AA
Kırıkkale , Güncel

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