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Kırıkkale'de engelli bireyi bulunan 200 aile ziyaret edildi

Kırıkkale'de, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, 200 engelli kişi evlerinde ziyaret edildi.

03.12.2019 19:36 | Son Güncelleme: 03.12.2019 19:42Kırıkkale'de engelli bireyi bulunan 200 aile ziyaret edildi
'de, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, 200 engelli kişi evlerinde ziyaret edildi.
Kırıkkale Valiliği ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Muhabbete Engel Yok" sloganıyla il genelinde 40 ekip, saat 17.30'da aynı anda engelli aile ziyareti gerçekleştirdi.
Vali Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk de Selimözer Mahallesi'nde ikamet eden 13 yaşındaki down sendromlu Zeynep Yamanel ve ailesini ziyaret etti.
Yamanel ve kardeşleriyle yakından ilgilenen Sezer ve eşi, çeşitli hediyeler verdi.
Vali Sezer, ziyaretin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün engellilerin sorunlarını tespit etmek, yaşadıkları ortamı yakından görmek ve ailelerle bir araya gelmek için ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.
Bu yıl başında başlattıkları "Muhabbete Engel Yok Pojesi"ni yeni yıl için bugün tekrar faaliyete geçirdiklerini dile getiren Sezer, "Bu kapsamda 200 aileyi eş zamanlı olarak bugün ziyaret ettik. Proje kapsamında daha önce 2 bine yakın ailemizi ziyaret ederek, kendileriyle yakından iletişim kurduk ve sorunları tespit ettik. Bu sorunları giderme noktasında yol aldık. Bu yıl da aynı şekilde devam edeceğiz. 'Muhabbete engel yok' diyoruz. Muhabbet fiziki değil, önemli olan gönüllerin bir olması. Fiziksel engeller çok önemli değil. Her insanın başına gelebileceğini aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor." dedi.
Down sendromlu Zeynep'i ziyaret ederek ailesiyle tanışma imkanı bulduklarını aktaran Sezer, "Bu çocuklar millet olarak bizlere emanet. Bu emanetlere sadece anne ve babası değil, bütün milletimiz sahip çıkacak. Onların engellerini ortadan kaldırmak için hep beraber çalışacağız." ifadesini kullandı.

Dünya Engelliler Günü, Yunus Sezer, Kırıkkale, Güncel

Kaynak: AA

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