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Kırıkkale'de eniştesi tarafından silahla vurulan kişi yaralandı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde eniştesi tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

04.02.2020 11:48 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:54Kırıkkale'de eniştesi tarafından silahla vurulan kişi yaralandı
'nin ilçesinde eniştesi tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, T.H, Doğanay Mahallesi TOKİ bloklarında 4 aydır ayrı yaşadığı eşinin ağabeyi Z.A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.H, üzerindeki silahla kayınbiraderi Z.A'ya ateş etti.
Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Z.A, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli T.H. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kırıkkale, Bahşılı, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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