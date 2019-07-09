09.07.2019 10:59
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Kırıkkale'de ev yangını: 1 ölü

Kırıkkale

Kırıkkale'de bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen engelli yaşamını yitirdi.

Kırıkkale'de bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen engelli yaşamını yitirdi.
Bahçelievler Mahallesi'nde Hüseyin Özaydın'a ait iki katlı evin ikinci katında yangın çıktığını görenler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Sağlık ekipleri evde yaptıkları kontrolde, Özaydın'ın zihinsel engelli oğlu Lokman Özaydın'ın (54) dumandan etkilenip hayatını kaybettiğini belirledi.
Özaydın'ın cesedi, incelemenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.
Kaynak: AA
Bahçelievler Mahallesi, Kırıkkale, İtfaiye, Güncel

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