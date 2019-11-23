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Kırıkkale'de ev yangını

Kırıkkale'de Suriye uyruklu ailenin oturduğu müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

23.11.2019 01:48 | Son Güncelleme: 23.11.2019 01:54Kırıkkale'de ev yangını
'de uyruklu ailenin oturduğu müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi Köroğlu Caddesi'ndeki bir müstakil evin oturma odasında yangın çıktı. Elektrik sobasının neden olduğu tahmin edilen yangın kısa sürede çatıya sıçradı.
Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.
ekipleri, evde mahsur kalan Suriye uyruklu biri çocuk 4 kişiyi evin kapısını kırarak dışarıya çıkardı.
Dumandan etkilenen aileye ambulansta müdahale edilirken, yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Kırıkkale, İtfaiye, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

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