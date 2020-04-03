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Kırıkkale'de evlerindeki vatandaşlara psikososyal destek veriliyor

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, evlerinde bulunan vatandaşlara psikososyal destek sağlanıyor.

03.04.2020 10:10 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:44
Kırıkkale'de evlerindeki vatandaşlara psikososyal destek veriliyor
Kırıkkale 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, evlerinde bulunan vatandaşlara psikososyal destek sağlanıyor.
İl Sağlık Müdürlüğünce Toplum Sağlığı Merkezi'nde kurulan Koronavirüs Psikososyal Destek Hattı, başta evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü ile karantinadaki vatandaşlar olmak üzere talep edenlere psikososyal destek vermeye çalışıyor. Hafta içi mesai saatleride 0 318 256 37 02 numaralı telefonu arayanlara görevliler tarafından bilgi veriliyor.
İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi görevlisi psikolog Başak Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, halkın evde kaldığı süre boyunca kaygıları, stresi ve korkularının artabildiğini söyledi.
Salgın bir hastalıkla baş etmeye çalışıldığını dile getiren Çelik, şöyle konuştu:
"Vatandaşlarımız bizleri arayıp kaygılı oldukları ve strese girdikleri durumları soruyor. Bu konularda onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aynı şekilde çocuklarla alakalı konularda 'durumu çocuğuma nasıl anlatacağımı bilmiyorum, çocuğum çok kaygılandı' ya da 'evde çocuğumla nasıl zaman geçireceğim' diye arayanlar oluyor. Burada mesai saatleri içerisinde İl Sağlık Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünden çalışma arkadaşlarımızla hizmet vermekteyiz."
Çelik, günde 50 kişi ile görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Hattımızı geliştiriyoruz. Sağlık çalışanları ve yakınları için yeni bir telefon hattı kuracağız. Oradan da sağlık çalışanları ve yakınları bizi arayabilecek. Buradaki görüşmelerin ardından vatandaşlarımızı yine Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönlendirebiliyoruz." diye konuştu.
Evlerinde karantinada bulunan vatandaşlarla ise kendilerinin iletişime geçtiğini belirten Çelik, onlara da psikososyal destek sağlamaya devam ettiklerini vurguladı.
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Kaynak: AA

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