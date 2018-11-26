Kırıkkale'de Fetö Operasyonu 5 Muvazzaf Asker Adliyeye Sevk Edildi

26 Kasım 2018 Pazartesi 14:48



26 Kasım 2018 Pazartesi 14:48

KIRIKKALE merkezli 9 ilde yapılan FETÖPDY askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 5'i adliyeye sevk edildi.Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10'u muvazzaf, biri meslekten ihraç edilen 11 zanlıdan A.Y, C.İ, Y.E.E, E.K ve Y.Y'nin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Kırıkkale'de bir hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler A.Y, C.İ, Y.E.E, E.K ve Y.Y adliyeye sevk edildi.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 20 Kasım'da Kırıkkale merkezli, Ankara, Balıkesir, Muğla, Bitlis, Edirne, Kars, Bursa ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 11 zanlı gözaltına alınmıştı.