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Kırıkkale'de FETÖ operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı

Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

17.02.2020 15:44 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:44Kırıkkale'de FETÖ operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı
'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün "mahrem imamları" tarafından ankesör ve büfe telefonları gibi sabit hatlardan aranan zanlılara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Kırıkkale'de ardışık yöntemle arandıkları tespit edilen M.B, M.O.Y, M.T, M.K, M.K. ve H.Z'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.B. ve M.T. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gözaltına alınanlardan birinin emekli, birinin muvazzaf asker, 4'ünün de eski askeri okul öğrencisi olduğu öğrenildi.

Kırıkkale, Güncel

Kaynak: AA

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