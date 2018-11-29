Kırıkkale'de Gaz Dolum Tesisinde Patlama: 1 Ölü, 2 Yaralı (Ek)

ÖLEN İŞÇİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ<br><br>Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'ndeki dolum tesisinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden kişinin tesisin kazan dairesinde çalışan Mikail Şimşek (43) adındaki işçi olduğu belirlendi. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yahşihan İlçe Kaymakamı Fatih Yılmaz, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve Kırıkkale Jandarma Komutanı Albay İbrahim Ayhan Vural olay yerinde incelemelerde bulundu.<br><br>Görüntü Dökümü: <br><br>----------------------<br><br>Olay yerinden görüntüler <br><br> Haber -Kamera: Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE,