Kırıkkale'de Gaz Dolum Tesisinde Patlama: 1 Ölü, 2 Yaralı (2)

ÖLEN, KAZAN DAİRESİ İŞÇİSİYMİŞ<br><br>Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'ndeki dolum tesisinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden kişinin, tesisin kazan dairesinde işçi olarak çalışan Mikail Şimşek (43) olduğu belirlendi. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yaralı kaldırılan 2 kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.<br><br>Öte yandan Yahşihan İlçe Kaymakamı Fatih Yılmaz, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve Kırıkkale Jandarma Komutanı Albay İbrahim Ayhan Vural, patlamanın meydana geldiği dolum tesisinde incelemelerde bulundu.<br><br>?Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, <br><br>