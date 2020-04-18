Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Kırıkkale'de gece yarısı kumar operasyonu: 28 kişiye 88 bin sosyal mesafe cezası

Kırıkkale'de kumarhaneye çevrilen ruhsatsız bir iş yerine polis tarafından düzenlenen 'kumar' operasyonunda gözaltına alınan 28 kişiye toplamda 88 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.

18.04.2020 00:03 | Son Güncelleme: 18.04.2020 00:03
Kırıkkale'de gece yarısı kumar operasyonu: 28 kişiye 88 bin sosyal mesafe cezası
Kırıkkale 'de kumarhaneye çevrilen ruhsatsız bir iş yerine polis tarafından düzenlenen 'kumar' operasyonunda gözaltına alınan 28 kişiye toplamda 88 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Yenidoğan Mahallesindeki dernek olduğu iddia edilen ruhsatsız bir iş yerine gece yarısı 'kumar' operasyonu düzenlendi. Kumar oynayan ve alkol aldıkları iddia edilen 28 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler daha sonra kimlik kontrolü ve idari para cezası uygulanmak üzere emniyete götürüldü. Burada 28 kişiye korona virüs tedbirleri kapsamında aynı odada bulunarak sosyal mesafe kuralı ve salgın tedbirlerine uymadıkları için 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince kişi başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplamda 88 bin 200 lira idari para cezası kesildi.

Gözaltına alınan 28 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından maskeli olarak serbest bırakıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Polis, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Ebru Şallı’nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı Haberler
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı
Ünlü isimlerden çocuğunu kaybeden Ebru’ya taziye mesajı yağdı Haberler
Ünlü isimlerden çocuğunu kaybeden Ebru'ya taziye mesajı yağdı
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı’ya eşi Uğur Akkuş destek oldu Haberler
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu
Ebru Şallı, ölen oğlu Pars’ı böyle anlatmış: Ne olacağı belli olmaz Haberler
Ebru Şallı, ölen oğlu Pars'ı böyle anlatmış: Ne olacağı belli olmaz
Avrupa’nın göbeğinde koronadan ölen kişiyi fırına verdiler Haberler
Avrupa'nın göbeğinde koronadan ölen kişiyi fırına verdiler
Bakanlık, halkın sağlığıyla oynayan 45 firmayı ifşa etti! İşte isim isim tam liste Haberler
Bakanlık, halkın sağlığıyla oynayan 45 firmayı ifşa etti! İşte isim isim tam liste
Virüsü yenen doktor, ’Mutlaka tüketin’ diyerek bir ürünü tavsiye etti Haberler
Virüsü yenen doktor, "Mutlaka tüketin" diyerek bir ürünü tavsiye etti
12 Aralık’ta ortaya çıkan virüs için çarpıcı iddia: ABD, Kasım ayında İsrail’i uyardı Haberler
12 Aralık'ta ortaya çıkan virüs için çarpıcı iddia: ABD, Kasım ayında İsrail'i uyardı
Haberler ›› 3. Sayfa ››Kırıkkale'de gece yarısı kumar operasyonu: 28 kişiye 88 bin sosyal mesafe cezası - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

02:52: Kağıthane'de 150 tıbbi atık konteyneri konumlandırıldı - Haberler 02:50: Sesi duyan balkonlara koştu - Haberler 02:48: Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler 02:47: Devlet Arşivleri Başkanlığı, hazinesini dijital ortamda paylaşmaya başladı- Devlet Arşivi'ndeki... - Haberler 02:30: Kısıtlama saatlerinde alkollü yakalandılar, ortalığı birbirine kattılar - Haberler 00:00: Survivor'da Nisa, Sercan'ı reddetti: Seni ağabeyim olarak görüyorum 00:00: Son Dakika: Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı 22:43: Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı 22:26: Çad'da savaş uçağından eve obüs mermisi düştü, 5 kişi öldü - Haberler 19:31: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı 19:18: Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti.