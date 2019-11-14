Haberler » Güncel » Kırıkkale'de genel UMKE tatbikatı yapıldı - Haber

Kırıkkale'de genel UMKE tatbikatı yapıldı

Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) 9. Bölge İlleri Eğitim ve Tatbikat Kampı kapsamında genel tatbikat gerçekleştirildi.

14.11.2019 14:32 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:32Kırıkkale'de genel UMKE tatbikatı yapıldı
Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) 9. Bölge İlleri Eğitim ve Tatbikat Kampı kapsamında genel tatbikat gerçekleştirildi.
'nin ev sahipliğinde 12-14 Kasım tarihlerinde Ankara, Kırşehir, Çankırı, Çorum, Kastamonu ve Yozgat'tan 150 UMKE gönüllüsünün katılımıyla yapılan kamp, genel tatbikatla sona erdi.
MKEK Hurda İşletme Müdürlüğünde düzenlenen tatbikata, AFAD, itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri de destek verdi.
Ekipler, senaryo gereği Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) şüphesi olan bir trafik kazasına müdahale etti. İlk olarak olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Daha sonra KBRN ekiplerinin de yer aldığı kurtarma operasyonunda, UMKE ve itfaiye ekipleri kısa sürede yaralıları bulunduğu yerden çıkararak, 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.
Ekipler, daha sonra bir otomobilde meydana gelen patlamaya müdahale ederek, yaralıları kurtardı.
İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, burada yaptığı konuşmada, UMKE'nin medikal kurtarma ve acil sağlık hizmeti sunmak üzere, gerekli temel ve ileri eğitimleri almış ve ihtiyaca uygun olarak donatılmış, ekibe giriş işlemlerinde de gönüllülük esası temeline dayalı sağlık personelinden oluşan medikal kurtarma ekibi olduğunu söyledi.
Bu kapsamda 12-14 Kasım tarihlerinde bölge illerinin katılımıyla Kırıkkale'de eğitim ve tatbikat kampı düzenlendiğini dile getiren Ağırtaş, "Söz konusu kamp kapsamında bölge illerinden gelen ve ilimizden katılan 150 UMKE gönüllüsü ile teorik ve pratik eğitimler yapılmıştır. Eğitim ve tatbikat kampımızın son gününde tüm bölge illerinin katılımıyla birlikte AFAD, itfaiye, emniyet ve 112 ekiplerimiz ile gerçekleştirdiğimiz genel tatbikata sağlamış olduğu desteklerinden dolayı tüm paydaş kurumlara teşekkür eder, ülkemiz adına afetsiz yıllar dilerim." diye konuştu.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Kırıkkale, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:53 Başkan Karagöl, sanayi esnafını ziyaret etti
16:58 Rusya'nın İdlib'e saldırılarında aynı aileden 2 çocuk hayatını kaybetti
16:58 Temizlik denetimi "görünmez spreyle" sağlanacak
16:57 CHP'Lİ ÇETİN ARIK OTİZMLİ ÇOCUKLARIN AİLELERİ İLE AÇIKLAMA YAPTI
16:51 Bu ilde çalıştırılacak 'düz dikiş makineci' bulunamıyor
16:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin açıklama: Yılmadan usanmadan takip edeceğiz
16:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a iade ettiği mektup üzerinden Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
15:11 Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
14:19 Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 1 İngiliz, 7 Alman sınır dışı ediliyor
16:01 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
16:54 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
16:51 İmanın şartları nedir? İslamın ve imanın şartları, iman şartları nelerdir? İmanın şartları kaçtır?
14.11.2019 16:59:16