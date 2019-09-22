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Kırıkkale'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde çıkan yangın, fabrikaya sıçramadan söndürüldü.

22.09.2019 14:58Kırıkkale'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde çıkan yangın, fabrikaya sıçramadan söndürüldü.
Organize Sanayi Bölgesi'nde öğle saatlerinde bir geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde bulunan plastik ürünlerin tutuşmasıyla yangın çıktı. Yükselen duman ilçenin tamamından görülürken, ihbar üzerine bölgeye Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, fabrikaya sıçramadan söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni ve zararın belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



Kırıkkale, Yahşihan, Güncel

Kaynak: DHA

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