Kırıkkale
'de gıda maddesi kutusuna zulalanmış 5 kilo 250 gram eroin ele geçirildi
KIRIKKALE - Kırıkkale'de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından dün gece yapılan asayiş uygulaması sırasında bir otobüsün bagaj bölümünde yapılan aramada narkotik köpeği "Abby" tarafından gıda kutularına zulalanmış şekilde 5 kilo 250 gram eroin ele geçirildi. Kırıkkale'de İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait polis ekipleri tarafından kent genelindeki 11 noktada asayiş uygulaması yapıldı. Ekipler, Kırıkkale- Ankara
karayolu üzerindeki bir noktada bir yolcu otobüsünü durdurdu. Narkotik
köpek "Abby" ile yapılan aramada otobüsün bagaj bölümünde gıda maddeleri kutusunda zulalanmış 5 kilo 250 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak İran
uyruklu olduğu öğrenilen M.K., S.Y.K ve E.S.A. isimli şahıslar gözaltına alındı.Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
09 Aralık 2018 Pazar 17:25