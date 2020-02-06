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Kırıkkale'de görme engelli ve vatandaşlar için 'Ben de varım' projesi

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğünce engelli kurum çalışanları ile vatandaşların geri dönüşüm atık toplama noktalarına ulaşmalarını kolaylaştırmak amacıyla 'Ben de varım' projesi başlatıldı.

06.02.2020 10:36 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:40Kırıkkale'de görme engelli ve vatandaşlar için 'Ben de varım' projesi
İl Sağlık Müdürlüğünce engelli kurum çalışanları ile vatandaşların geri dönüşüm atık toplama noktalarına ulaşmalarını kolaylaştırmak amacıyla 'Ben de varım' projesi başlatıldı.

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, personel olarak görev yapan Zeynep Kekillioğlu tarafından projenin hayata geçirildiği belirtildi. Açıklamada, "Müdürlüğümüz personeli Zeynep Kekillioğlu'nun çevre duyarlılığı sayesinde görme engelli kurum çalışanları ile vatandaşlarımızın geri dönüşüm atık toplama noktalarına erişimlerini kolaylaştırmayı hedeflediği 'Ben de varım' projesi hayata geçti. 'Sıfır Atık' projesine destek vermek amacıyla 'Ben de varım' sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında müdürlüğümüzde bulunan tüm geri dönüşüm atık toplama noktalarında Braille alfabesi kullanılarak görme engelli vatandaşlarımızın geri dönüşüm atık noktalarına erişilebilirliğinin sağlanması hedeflendi" ifadelerine yer verildi. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Güncel

Kaynak: İHA

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