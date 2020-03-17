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Kırıkkale'de gözaltına alınan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kırıkkale'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

17.03.2020 17:56 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:56
Kırıkkale'de gözaltına alınan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Kırıkkale 'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Etiler Mahallesi'nde bir iş yerinden jeneratör ve iskele demiri çaldıkları iddia edilen E.K. ve G.K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Güncel

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