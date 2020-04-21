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Kırıkkale'de gözlem altına alınan 333 kişi meşalelerle karşılandı

Kırıkkale'de gözlem altına alınan 333 kişi meşalelerle karşılandıKIRIKKALE'de, İngiltere'den getirilen 333 kişi, koronavirüs önlemleri kapsamında KYK yurduna yerleştirildi.

21.04.2020 01:27 | Son Güncelleme: 21.04.2020 01:29
Kırıkkale 'de gözlem altına alınan 333 kişi meşalelerle karşılandı
KIRIKKALE'de, İngiltere 'den getirilen 333 kişi, koronavirüs önlemleri kapsamında KYK yurduna yerleştirildi. Vatandaşları taşıyan otobüsler, yurtlara girişinde meşalelerle karşılandı.
İngiltere'den uçakla Türkiye'ye getirilen 333 Türk vatandaşı, koronavirüs önlemleri kapsamında ilk olarak Ankara Esenboğa Havalimanı'nda sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra vatandaşlar, otobüslerle polis nezaretinde Kırıkkale'ye getirildi. Vatandaşları taşıyan otobüslerin yurda girişinde, AK Parti Kırıkkale Gençlik Kolları Başkanı Halil Özarslan ve beraberindeki grup tarafından ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle karşılandı. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Ümmü Hatun Kız Öğrenci Yurdu'na getirilen 333 kişi, burada kekrar sağlık kontrolleri yapılarak, tek kişilik odalara yerleştirildi. Vatandaşların yurda yerleştirildiği sırada polis ekipleri, binaların çevresinde güvenlik önlemi alırken, otobüsler AFAD ekiplerince dezenfekte edildi.
Yurttaki odalarında 14 günlüğüne karantinada tutulacak olan vatandaşların ihtiyaçları, Kırıkkale Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki görevli psikolog ve sosyologların da vatandaşlara destek sağlayacağı belirtildi.
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Halil Özarslan, yurtdışından gelen vatandaşlara moral vermek amacıyla meşalelerle karşıladıklarını belirterek, "Birlik ve Beraberliğe ihtiyaç duyulan bu günlerde Türkiye olarak bir bütünüz. Ülkemizin en güzel illerinden biri olan Kırıkkale'de vatandaşlarımızı ağırladığımız için mutluyuz." diye konuştu. Kırıkkale’de gözlem altına alınan 333 kişi meşalelerle karşılandı

Kaynak: DHA

Etiketler: İngiltere, Kırıkkale, Güncel
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