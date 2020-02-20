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Kırıkkale'de hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

20.02.2020 09:06 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:38Kırıkkale'de hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
'nin ilçesinde hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Oray Y. (29) idaresindeki 06 FN 6903 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale- kara yolu Jandarma Kavşağı'nda Rıfat A'ın (31) kullandığı 42 GP 013 plakalı tırla çarpıştı.
Hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Sefa Ö. (22) ve Mikail O. (22) ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Oray Y'nin cenazesi Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kırıkkale, Balışeyh, Çorum, Güncel

Kaynak: AA

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