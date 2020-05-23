Kırıkkale'de hasta yakını, iki doktoru darbetti

Kırıkkale'de hasta yakını, iki doktoru darbettiKIRIKKALE Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde araştırma görevlisi doktorlar Ebubekir Yılmaz ve Simge Katrancı, hasta yakını Ümit E. tarafından darbedildi.

23.05.2020 16:42 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:47
Kırıkkale'de hasta yakını, iki doktoru darbetti
KIRIKKALE Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde araştırma görevlisi doktorlar Ebubekir Yılmaz ve Simge Katrancı, hasta yakını Ümit E. tarafından darbedildi. Doktorların şikayeti üzerine gözaltına alınan hasta yakını, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Olay, dün saat 14.00 sıralarında Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde meydana geldi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi Dr. Ebubekir Yılmaz, hasta yakını Ümit E.'nin saldırısına uğradı. Yılmaz ile araya girmeye çalışan diğer doktor Simge Katrancı, hasta yakını tarafından darbedildi. Aldıkları darbelerle hafif yaralanan Yılmaz ve Katrancı, doktor raporu alarak polise şikayette bulundu. Bunun üzerine hasta yakını Ümit E., gözaltına alındı. Ümit E, polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
'ÜZERİME ÇIKIP TEKME ATTI'
Dr. Ebubekir Yılmaz, ameliyattan çıktıktan sonra hastaları gezerken hasta yakınının yanına gelerek kendisine saldırdığını söyledi. Yılmaz, "Hasta yakını 'sen benim bebeğimi öldürdün' diyerek, direkt darbetti, yumruk attı. 202 numaralı odada üzerime çıkıp tekmeler attı. Bunun üzerine Simge Hanım araya girmeye uğraştı; ancak onun da koluna yumruk ve tekme attı. İkimiz de bu durumdan dolayı çok mağduruz. Polise giderek şikayette bulunduk" dedi.
'ADALETİMİZE GÜVENİYORUZ'
Daha önce de benzer bir olay yaşadığını anlatan Yılmaz, "Bir süre önce yine başka bir hasta yakını elimi kırmıştı. Cerrah olduğum halde ameliyat yapan bir hekim olduğum halde elimi kırdı, aynı zamanda suçu sabit oldu, denetimli serbestlikle çıkmış oldu. Bu olayda savcılığımıza güveniyoruz, adaletimize güveniyoruz. Çok yoğun çalışıyoruz. Covit-19 şüphesiyle hastanede yattım ve taburcu olduktan sonra görevimin başına döndüm, yine hemen başıma böyle bir şey geldi. Biz elimizden geleni yapıyoruz; ancak halkımızdan sağduyuyu istiyoruz" diye konuştu.
Dr. Simge Katrancı ise, "İnsanların anlamadan, dinlemeden, sormadan hiçbir şekilde konuşmadan, direkt saldırganlaşması, sağlık çalışanlarına karşı hepimizi çok ciddi yaralıyor. Gerçekten ben psikolojik olarak yoruldum. Diğer sağlık çalışanlarımızın da başlarına böyle şeyler geliyor. Artık bunların önüne geçilmesini istiyoruz" dedi. Kırıkkale’de hasta yakını, iki doktoru darbetti

Kaynak: DHA

Etiketler: Ebubekir Yılmaz, Simge Sağın, Kırıkkale, Güncel, Haber

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